東海大學知名地標「路思義教堂」升格國定古蹟

2019-03-27 12:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市定古蹟東海大學「路思義教堂及畢律斯鐘樓」及「台中州廳」，經校方及市府向文化部申請指定為國定古蹟，文化部召開「第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第8次會議」決議，同意「路思義教堂」指定為國定古蹟，「鐘樓」維持直轄市定古蹟；「台中州廳」指定為國定古蹟，文化部將於近日內公告，台中市國定國定古蹟增為4處。

台中市文化資產處指出，「路思義教堂」於1963年完工，為著名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，配合結構技師鳳後三的精密計算及吳艮宗先生的光源營造廠，共同完成屬於現代主義建築中鋼筋混凝土薄殼結構經典之作。

其工程施作技術突破與完工進度，更早於日本建築師丹下健三在1964年設計同為薄殼構造的東京聖瑪莉亞大教堂，為國際設計風潮與在地營造完美結合的臺灣戰後現代建築典範之作。

文資處指出，尤其路思義教堂低調的將物理環境與建築技巧，精巧的隱藏於細緻的結構系統與構造手法上，維持其菱形貼面材料、重力換氣概念的天窗功能近四分之一個世紀，在台灣物資匱乏的戰後復甦階段，為現代主義在台灣的實踐呈現精采又富內斂的詮釋。

經文化部「第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第8次會議」決議，同意「路思義教堂」指定為國定古蹟，「鐘樓」維持直轄市定古蹟，範圍為路思義教堂本體。

「台中州廳」升格國定古蹟

至於「台中州廳」為日治時期5大州廳之一，又與台北州廳（今監察院）、台南州廳（今台灣文學館） 同屬森山松之助的作品，同時具備了新古典主義、第二帝國風格及街角形配置的共同特殊性，為日治州廳類型典範之一。

台中州廳左右角樓以三角形山牆作收，中央採馬薩屋頂，其上分布多種造型之老虎窗，並於山牆、柱頭、線角、女兒牆等有豐富立面裝飾；主棟結構為木屋架、RC 樓板之磚造建築，後側會議廳棟（中山廳及兵役局棟）則為鋼屋架與加強磚造建築，由總督府民政部土木局營繕課主責，自西元1913 年至1934 年分階段興建完成。

經文化部「第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第8次會議」決議，同意「臺中州廳」指定為國定古蹟，範圍包括臺中州廳主棟、南側附屬廳舍及後側會議廳棟（中山廳及兵役局棟）。

文資處指出，台中市原有「霧峰林家」及「台中火車站」2處國定古蹟，今再增加2處；未來「路思義教堂」的修復，依據文化部文化資產局「文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，私有國定古蹟之所有人、使用人或管理人需至少自籌5%，不足額部分將可由中央主管機關全額補助，將有助於整體修復經費的挹注。

另「台中州廳」目前已受文化部補助進行「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，於修復完成後，未來管理維護上，亦可依前揭要點，申請中央主管機關不逾總經費 65%為原則之經費補助，更有助於國定古蹟的保存維護工作，並共同推動該二處成為本市重要之文化亮點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/