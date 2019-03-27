​校長被偵查仍通過續任案 輔大生發起罷課、校方稱無違法

2019-03-27 12:03

〔記者周湘芸／新北報導〕輔仁大學前稽核室主任靳宗立去年7月向教育部通報，輔大校長江漢聲在籌設、管理輔大診所、輔大醫院時，擅用職權規避校務會議及董事會監督，嚴重侵害學校財產，新北地檢署偵查至今尚未終結，卻有消息指出，校方董事會在3月21日已開會通過江漢聲續任案。對此，一位輔大哲學系學生曾柏瑋25日便發起罷課活動，認為此續任案恐違反正當性。輔大公共事務室則表示，校長續任案遵循的《本校校長遴選辦法及續任辦法》是確實存在的，沒有違法疑慮。

曾柏瑋25日於臉書發起「有問題的校長我們不要！輔大學生無限期罷課行動」，指校方在江漢聲遭控涉及多處違法之虞，且偵查未終結的情況下，通過其續任案，事後經查也找不到《本校校長遴選辦法及續任辦法》內容全文，懷疑此案是以不正當程序通過。他表示，活動發起至今校方未有任何回應，反而是出動校方保全等人前來關切3次以上，雖活動發起2天內未有多人參加，但校內不少師生已紛紛表示認同。

此外，該活動也提到，輔大日前因案進入性平會調查程序中，但經查性別平等委員會家長代表竟同時也是課外活動指導組組長王翠蘭，而幾年前校內的女同志社團「輔大好社」舉辦講座前張貼海報，卻被課指組撕下，曾柏瑋認為，王不但可能不適格，亦不適任擔任性平會委員，呼籲其應退出輔大性平會運作。

對此，輔大公共事務室表示，江漢聲續任案是經由董事會開會依照相關程序通過，且《本校校長遴選辦法及續任辦法》2項條例是確實存在的，並無違法或有疑慮。而王翠蘭確實有子女現於輔仁大學就讀，因此無違反正當性。對於學生的訴求都會盡量傳達給校方，目前對學生發起的罷課活動不會採取任何行動。

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