醫病》67歲張女胃癌第4期，化療無效，採用免疫療法痊癒

2019-03-27 12:03

〔記者歐素美／台中報導〕67歲張女胃癌第4期，切除3分之2的胃部並化療，病情起起伏伏，甚至因惡性腸阻塞完全無法進食、喝水，但家屬不放棄希望，決定採用臨床試驗對胃癌有療效的免疫療法，治療1個月，無法進食、排便等病況即明顯改善，治療1年，癌症指數即完全恢復正常、電腦斷層看不到癌症跡象，腸道恢復通暢活力。

67歲張女，因罹患胃疝4期，2017年8月切除3分之2胃部，並接受化學治療，但病情起起伏伏，換過多種藥物仍未能控制，至2018年5月更因惡性腸阻塞，完全無法進食、喝水，台中慈濟醫院一般外科主任余政展為改善其進食狀況，曾進行剖腹探查，尋求繞道或造口的可能，結果患者腹內滿滿癌細胞，腸子緊緊，根本無法手術，只好放棄。

余政展說，這是胃癌病人最糟的狀況，一般患者拖不過2、3個月。家屬已有最壞的心理準備，最後決定採用臨床試驗的免疫療法一試，首次藥物注射後，張女全身癢且狂掉皮屑，讓她一度十分害怕，懷疑療法是否有效。

但免疫療法治療1個月，張女士無法進食、排便的情況明顯好轉，並順利恢復飲食。余政展表示，張女免疫療法每月做兩次，近1年治療後，癌症指數完全恢復正常、電腦斷層看不到癌症跡象，腹水消失、腸道恢復通暢，癌細胞宛如憑空消失。

余政展指出，免疫治療藥效發揮作用的機轉是激發人體免疫Ｔ細胞毒殺癌細胞，研究報告的反應率大約1到2成，但免疫療法費用高，衛福部健保署公告今年4月1日起，3種免疫療法藥物給付標準的適應症包括胃癌，院方將協助張女提出給付申請，以降低病人負擔。

台中慈濟醫院癌症中心主任高瑞和指出，免疫治療雖被證明有效，但非第一線藥物，病人仍須依醫師建議，從最標準的治療開始執行，第一線藥物沒有效果，才考慮包括免疫治療在內的第二線藥物。

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