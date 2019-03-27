2019-03-27 12:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠通電收為慶祝使用eTag的停車用戶正式突破10萬，及使用次數突破3000萬的里程碑，今日宣布舉辦「eTagGO停車」優惠活動。今年4月1日至4月30日，民眾透過遠通ETC APP新申辦eTag停車服務，皆可於申辦隔日起5天內，至全台115家貼有eTag Parking停車標章的eTag「臨停型停車場」，可享免費停車優惠，且不限次數停到飽。

台灣停車市場年商機破百億，支付平台業者紛紛搶進，遠通電收於2017年導入停車服務，由於eTag感應有別於多數停車場採用的車牌辨識系統，不易受到因天候、行車視角、光照等因素影響，吸引許多停車場業者陸續導入，截至去年底已有214停車場（含月租型）使用，會員數也突破10萬。

遠通電收表示，eTag停車採用RFID技術感應進出場，只要車主eTag感應正常，辨識成功率可達99%以上；停車費則可透過遠東商銀、台新、玉山、國泰及中信五家聯名卡銀行，每月1次繳清即可，出場前不需再到繳費機掏錢繳費。

想要申辦eTag停車服務，遠通電收表示，只要車輛有申辦eTag，就可下載「ETC APP」並綁定新車車號，點擊APP頁面下方活動區塊，即可透過「立即申辦」功能申辦；經過實際測試，若用戶原本已有5大聯名銀行信用卡，申辦智慧停車服務，最快3分鐘即可線上遞件。

遠通電收表示，目前合作以中、大型停車場業者為主，展望新年度，將持續與各區大型連鎖業者合作，並邀各地中小型停車場業者加入服務行列，提升各縣市的停車場佔比，預估全年數量可望成長至600間停車場。

遠通電收慶eTag停車用戶突破10萬 4/1起推新申辦可免費停5天活動。（圖：遠通電收提供）

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