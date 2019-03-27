港澳麻疹病例超越往年 菲律賓疫情持續中

2019-03-27 10:36

〔記者林惠琴／台北報導〕國人常去的香港，今年已累計26例麻疹，並且出現機場群聚感染事件，引發旅遊民眾憂心。我國衛福部疾管署提醒，在鄰近地區中，香港、澳門疫情上升中，今年病例數皆已高於近年來每年總數，菲律賓疫情也持續，民眾若計劃前往相關地點，要注意防護措施。

疾管署表示，香港、澳門疫情有上升趨勢，今年累計病例數均已高於近年來每年總數，且分別出現機場、醫院群聚，但尚無社區流行。

除了香港、澳門外，菲律賓麻疹疫情也持續，今年截至3月19日，累計報告近2萬3000例、333例死亡，疫情遠高於去年同期，且包含我國在內的週邊國家，多有於該國感染的境外移入病例，世界衛生組織（WHO）已於日前提升該國週邊區域國家的傳播風險為中級。

在我國鄰近地區中，其他像是越南、日本、泰國、南韓等地的麻疹疫情，則出現趨緩的跡象。至於歐洲，近期以烏克蘭疫情最為嚴峻，羅馬尼亞及法國病例數也較多；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多。

疾管署再次提醒，國人應避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區；如需要攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾尤其是1981年後出生的成人，也可在出國前2至4週就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/