嘉義縣節電補助便利再升級 一般住宅申請免附照片

2019-03-27 09:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局辦理汰換節能電器節電補助，可幫民眾代辦和現場折扣的業者已達113家，堪稱全國最便利，環保局今天宣布便利再升級，原本一般住宅申請需檢附汰換前後照片，即日起進行簡化，民眾申請文件「可免檢附汰換前後照片」，提升汰換節能家電意願。

行政院推動節電補助包含一般住宅、服務業、政府機關及學校，一般住宅申請補助，新購買的家電產品需符合一、二級能效，冷氣及冰箱每台最高3000元，電熱水器每台最高2000元；嘉義縣總補助金額2000萬元，3月18日起跑時原本只有14家業者可代辦或現場折抵，才第10天，願意配合業者家數暴增已達113家。

嘉義縣環保局長張根穆說，節電補助申請流程再進化，只要能夠便民，對民眾有利，環保局就會再思考如何改進，配合經濟部簡化一般住宅申請文件建議，免附照片，目前已受理一般住宅252件，剩餘可補助餘額約剩600萬元，呼籲有意申請民眾多加利用，就近購買，以免向隅。

嘉義縣環境保護局也強調，提醒民眾應確實完成家電汰舊換新，切勿貪圖小利，不實造假，以免涉及刑法偽造文書印文罪。

嘉義縣節電補助申請期間至今年12月7日止，購買期間為2018年12月7日至2019年12月7日，逾期不受理或補助經費用完為止，合作業者及申請方案內容可上嘉義縣環保局節能設備汰換補助專區查詢或電洽05-3627129林先生、05-3627430李先生。

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