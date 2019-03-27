高市捷運局擬推輕軌改線 陳柏惟：根本是劣化輕軌

2019-03-27 09:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨抗「韓」名將、陳柏惟透過臉書，轉貼「高雄好過日」發文，質疑高市捷運局舉辦5場輕軌二階公聽會只是煙霧彈，事後才推出公聽會裡沒說明的改線方案，根本是「劣化輕軌」。

陳柏惟指出，捷運局調整路線由民族與同盟、取代先前的美術館與大順，新路線可能沒人抗議，他直言「對啊、但也沒人坐啊」，丟一條鳥路線，通過證明沒人坐、沒通過就證明中央阻礙地方進步，國民黨有沒有一點創意啊？

「高雄好過日」指出，官辦公聽會上週結束，正反雙方對美術館路、大順路的大眾運輸方案各有不同意見，但原本提出平面優化、地下、高架、C型路權等方案的捷運局居然大轉彎，放話要朝前幾場公聽會均未說明的「改線」方向推動。

前三場並未出席，後兩場在後排出現的捷運局長范揚材指出，捷運局有腹案考慮縮小環狀輕軌，路線往南移到同盟路，另有一項腹案是從同盟路再往北接高鐵站，成為連接觀光景點的交通運輸路線。

「高雄好過日」懷疑，原來輕軌公聽會只是「煙霧彈」，捷運局真正意圖是收集高架、地下不可行，另一方面又反對平面輕軌的「民意」，來為改線背書。

然而，捷運局長對外宣稱的路線，事前並未包含在捷運局內部的六大改線評估，而是某大哥議員提出的路線，是否逢迎討好？又或許為了某些利益量身定做，就不得而知。

「高雄好過日」認為這條「大哥小環線」充滿各種問題，可說是一條「劣化輕軌」，若按照此路線興建，只會因效益不足，搖身一變成抹黑前朝的「政治提款機」。主要問題有效益崩跌、無法轉乘紅線、民族路更塞、彎道過多、要新建愛河橋、沒什麼觀光效益、也沒人搭。

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