中南部今高溫32度 週五鋒面報到轉涼

2019-03-27 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風減弱，風向漸轉南風，氣溫持續回升，北部及東半部預計高溫約27、28度，中南部高溫可達30至32度，不過早晚仍較涼，各地低溫約18至21度，西半部日夜溫差較大，請留意氣溫變化；天氣方面，今日天氣相當穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。

今日空氣品質部分，東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，清晨竹苗沿海地區有渦流生成，污染物易累積午後光化作用影響，臺灣各地臭氧濃度易上升，夜間風速減弱，西半部擴散條件轉差；金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

週四（28日）吹溫暖南風，氣溫偏高，各地高溫可達30度左右，有夏天的氣氛；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。週五、週六（29日、30日）鋒面通過及東北季風增強，這兩天北部及東北部天氣稍轉涼，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

下週日至下週二（31日至4月2日）受東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，預估低溫約15、16度，其他地區早晚亦涼；下週日華南雲雨區東移，水氣偏多，各地仍有短暫陣雨，下週一開始降雨範圍逐漸縮減，剩北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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