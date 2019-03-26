科大版#MeToo？ 女大生控教師性騷擾 反抗又遭分數報復

2019-03-26 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕國內某科技大學傳出疑似教師性騷擾事件！一名科大商業設計系女學生日前於網路討論社群《Dcard》發文指控系上某位攝影教師，疑似在課堂上以肢體接觸及言語性騷擾女同學，並呼籲系上受害者站出來。

該名女學生在網路社群《Dcard》發文指控，商設系攝影老師在上課的過程中進行不當的肢體接觸，且曾對女學生說出：「妳今天妝化成這樣，等下是要跟哪個男人出去？」等不當言語，被該名女學生指責反抗後，又以全班最低的成績報復。

女學生表示，她從來不曠課，作業準時交，最後成績卻比常常缺席又不準時繳作業的同學低。她已經向導師、教育部及校方性平會投訴過，但是沒有人敢具名指認，她呼籲，雖然網路上「提醒」女生不要選該課程以避免被騷擾的文章已經很多了，她還是希望受害者站出來，讓學校正視這個問題。

該名女學生自20日貼文以來，已在網路引起軒然大波。女學生24日指控，該名教師及其妻有發文反嗆學生「靠身體引起關注」、「勾引不成反抹黑」等用語，後來雖刪文但網友已截圖備份。女學生再次重申，發文只是讓各界更重視校園性騷擾，不應被模糊焦點。

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