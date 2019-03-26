桃市敬老愛心卡申辦突破25萬 這些NG行為小心被停卡

2019-03-26 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府社會局鼓勵長者走出戶外、多運動、多參加活動，3月1日起開放持敬老愛心卡可以使用每月社福點數800點（設籍復興區1000點）折抵市立游泳池入場門票、國民運動中心各項設施及場地租借費用，並開放「敬老卡」可比照「愛心卡」搭乘愛心計程車，用途增加，全市申辦敬老愛心卡者在近日已一舉突破25萬人。

隨著持卡人數增加，社會局發現愛心敬老卡因冒用而被註銷者，平均每月增為3至4件，提醒持卡人如經查為冒用者，市府得停止補助及停用票卡1年（1年後才可再申請）；恢復使用後第2次違反者，停止其補助及使用票卡3年（3年後才可再申請）；第3次以上違反者，停止其補助及使用票卡5年（5年後才可再申請）。

社會局表示，目前愛心計程車採電話預約叫車，依民眾需求提供一般車型及輪椅可直接進入車內的無障礙車型，由6家車隊組成，分別為合作衛星車隊、新利達衛星車隊、大文山衛星派遣車隊、大都會衛星車隊、新梅衛星車隊及台灣大車隊，共277輛車輛（含70輛無障礙計程車）提供服務。未來將會持續擴增6家愛心計程車隊可刷敬老愛心卡車輛數，以提升民眾乘車之便利性。

不過，社會局也提醒銀髮族留意，持敬老愛心卡搭乘愛心計程車並非全額扣抵，車資100元以下補助36點，101元以上補助72點，由卡片點數額度內扣點，其餘車資由卡片內儲值的現金扣除。

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