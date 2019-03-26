外國朋友開心旅遊！全英文台南散步地圖電子書上架

法籍學生聶可（左）製作「台南走走Tainan by foot」，贈送台南市長黃偉哲（右）。（記者洪瑞琴攝）

2019-03-26 21:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由法籍學生聶可（Emmanuel Sicaud）製作「台南走走Tainan by foot」，是第1本全英文台南散步地圖電子書，他分享自己8年來在台南生活樂趣，希望吸引更多外國遊客來台南旅遊。

今（26）日聶可在法國在台協會新聞專員柯蕾俐的見證下，將「台南走走Tainan by foot」電子書致贈給台南市長黃偉哲，電子書也上傳到市府全球資訊網，與國際旅客分享台南的美好。

黃偉哲表示，「台南走走」散步地圖書，內容詳繪大台南各區地圖，也用心介紹府城四季不同的風景文化，連購買手搖杯飲料的攻略都寫在裡面。

聶可花2年時間製作這本書，他對台南有套獨特看法，書中介紹一些私房景點、私密景點，跟傳統景點如赤崁樓、安平古堡不一樣的地方。

聶可說，他喜愛台南的原因是台南的巷子，可能對台灣人來說沒有什麼特別的，但對外國人來說，巷子可以了解台灣文化、體驗台灣生活，巷子也是在他書裡很重要的設計元素，此外，書中還可找到什麼季節吃什麼水果，什麼時候逛哪個夜市，讓外國人多了解一點台南有趣的文化及生活。

聶可表示，雖然「台南走走Tainan by foot」在台灣買得到，但是有些人在國外，要來台南旅行卻沒有資料，很開心市府提供一個平台放電子書。

市府新聞處表示，「台南走走Tainan by foot」全書以英文撰寫，以白天及晚上兩個版本呈現，非常適合國際旅客來台南觀光漫步時使用。

「台南走走Tainan by foot」，是第1本全英文台南散步地圖電子書，市府今日代言宣傳。（記者洪瑞琴攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/