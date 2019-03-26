小琉球觀音佛誕 千人徒步「送天公爐」到新爐主家

2019-03-26 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天是觀音佛祖聖誕，小琉球的觀音佛誕文化季則是到了今天才算正式落幕，今天島上信仰中心「碧雲寺」管理委員會及近千名信徒，亦步亦趨跟著四駕恭送天公爐到新任爐主家，特殊儀式不僅在地人跟隨，連遊客都跟著看熱鬧。

主祀觀音佛祖的小琉球「碧雲寺」，是小琉球人的信仰中心，觀音佛祖如同所有鄉民的媽媽般庇蔭著小琉球人，當地人舉凡搬家、結婚、購房買地買船等等，全都會向觀音佛祖獲得首肯後才動作，小琉球人侍奉至誠，每年農曆二月十九日前後，等上為了祝壽，就算不是假日，旅居外地的子弟定會回鄉祝壽，外地前來進香者更是不計其數。

此外，碧雲寺還有個相當罕見的習俗，就是天公爐並未放在碧雲寺，反而是每年輪流由信徒擲筊成為爐主，並帶回祀奉。

三隆宮碧雲寺管理委員會總幹事蔡文財指出，小琉球碧雲寺的天公爐每年會先由碧雲寺出神轎到現任爐主家，迎請天公爐返回碧雲寺，並和觀音佛祖一同「看大戲」，接著在農曆二月十八日晚間，有意擔任爐主的信徒，在觀音佛祖前擲筊，由觀音佛祖認證，最多者成隔年爐主。

為讓在地的特色民俗儀式廣為人知，，琉球鄉公所近年推動「觀音佛誕文化祭」，今年擲筊大賽更是以象徵「五行」的五組筊杯，讓參賽者一次擲出的創新擲筊比賽，不少信徒都直呼新鮮。

琉球鄉公所表示，今天送天公爐出發前，先由八音及獅陣在碧雲寺的廟埕表演，接著將天公爐送往新爐主家，碧雲寺的觀音佛祖還要護送，非常慎重，而新一年的爐主則得身著古禮，跪在黃色地毯前迎接，以示尊敬。

屏東民俗達人陳進成說，小琉球的「天公爐」的祭祀方式非常罕見，這1年內，爐主家別說是逢年過節或大年初九「天公生」，只要每逢初一、十五，就會有信徒前來祭拜，原本的民居設起天壇拜天公，而小琉球人從現任爐主家持香跟隨回碧雲寺、朝山時3步一拜、5步1扣以及隨香送天公爐送到新爐主家，都可說獨樹一格的儀式。

整個觀音佛誕文化祭，也在「恭送天公爐」後正式落幕，今天一早，千人隨香將天公爐送到新爐主家的場面壯觀，突顯地方特殊文化及其興盛。

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