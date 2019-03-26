今年底水資源可日增100萬噸 水利署：產業發展用水OK啦

2019-03-26 22:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕近年時有水旱災情況，引發產業穩定用水疑慮，水利署表示，已透過「開源」、「節流」、「調度」及「備援」等四大策略，興辦水利基礎建設、降低漏水率、提升農業用水效率，以及工業用水循環利用等作法，至今年累計即可增加每日100萬噸水源，相當於增加全台8％用水，並將完成南北重要調度管線，有信心確保台灣未來供水無虞。

水利署指出，興辦水利基礎建設、降低漏水率、提升農業用水效率，以及工業用水循環利用等作法，目標在2031年前增加水源每日519萬噸，並強化區域水源調度備援能力。此外，也強化水資源建設管理及建立枯旱預警應變機制，透過提早加強節水、區域水源調度、加強灌溉管理等精緻管理因應，確保不發生往年枯旱時期分區供水與水車競相排隊取水狀況，也讓第一期稻作都能順利完成春耕工作。

水利署補充，目前各項穩定供水工作均已加大力道管控落實，至去年底已完成桃園中庄調整池、雲林湖山水庫、台南曾文水庫加高蓄升、高雄大樹伏流水、金門海水淡化廠擴建及高雄鳳山溪再生水廠1期，另全台自來水漏水率亦已降至15％，加上自來水減漏節水成效，累計增加每日73萬噸水源。

水利署也說，預計今年可進一步完成借道福馬圳供應彰濱工業區用水，可增加每日5萬噸水源；台南高雄水源聯通管，提升每日20萬噸支援能力，以及板新二期計畫，可使新北巿板橋12個行政區可全部由翡翠水庫供應；另烏溪鳥嘴潭人工湖、白河水庫更新改善、擴大增加每日30萬噸伏流水取水工程及桃園支援新竹幹管等多項工程亦已發包施工中，透過供水系統的強化及多元水源供應，穩定供水效益將可逐漸顯現，未來供水將會越來越穩定。

在自來水減漏工作方面，水利署說，將從前年底15.3％降到2031年10％，而從去年4月1日開始，已規範市面上只能販售具省水標章的馬桶及洗衣機；另外，工業用水大戶將要求強化水循環再利用，用水回收率由70％提升至80％；至於農業節水部分，已透過老舊圳路改善及推廣省水灌溉等多種方式，提升農業用水效率。

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