朱學恒批民進黨側翼鬥垮鬥臭農民 反遭網友砲轟

2019-03-26 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後主打外銷農產品，但臉書粉專「蕪菁雜誌」指出，農業產值占高雄總產值僅0.2％，從業人口不到5％，反而是製造業占產值一半以上，認為韓國瑜把版面放在農業有其考量。「宅神」朱學恒則批「蕪菁雜誌」是民進黨的「側翼吉娃娃」，但反遭網友嗆「拿出證據啊」。

臉書「蕪菁雜誌」發文指出，第一「農業非常容易被中共操控」，馬英九時代以來，台灣農業外銷依賴中國單一市場，像是金鑽鳳梨有97％是運往中國，價格任中國宰割；第二「台灣農民賭性堅強，產銷亂無章法，賺錢自己賺，賠錢賴政府」；第三「農業產值小，『政治訂單』成本低，配合媒體宣傳，C/P值超高」，農業占高雄總產值僅0.2％，中國只要丟一點錢都能造成軒然大波。

對此，朱學恒在個人臉書粉專表示，該文章根本是因為自己幫不了農民就想要「把他們鬥垮鬥臭」，他還批評，如果農民那麼醜惡，那幹嘛還要發放老農津貼，「民進黨有種鬥死這些一路走來支持你們，跟著上街，捐款的農民啊」。

朱學恒的臉書被轉貼到PTT後遭網友砲轟，「幫不了就是鬥爭，你是不是腦袋怪怪的？」、「韓粉搞出那麼多事，都沒看到朱X出來，現在又出現了」、「這咖必噓」、「你有證據嗎 難道又在造謠？」、「舔韓喜韓兒怎麼沒去跟韓導謀個一官半職」。

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