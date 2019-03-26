望安鄉公所建議台電接管離島發電 賴峰偉允諾協助

2019-03-26 21:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，其中有人居住島嶼多達19個，其中望安鄉轄管的東嶼坪、西嶼坪、東吉島、花嶼自營發電，由於電力供應不穩定，加上財政負擔過重，望安鄉公所建議台電接管；賴峰偉請鄉公所整合居民意見後，允諾全力協助。

縣長賴峰偉今在秘書長胡流宗、民政處長成萬貫、工務處長洪慶鷲、農漁局長陳晶卉、建設處長盧春田、旅遊處長陳美齡、教育處長謝國村、財政處長鄭嘉薇、社會處長蘇啟昌、環保局長蔡有忠等人陪同下，前往望安與民眾舉行座談會。副議長陳雙全、議員陳佩真、望安鄉長彭亞湖、望安鄉代表會正副主席陳淑娟、余寶貴及鄉民代表、村長都到場為地方建設發聲。

望安鄉公所表示，望安離島用電不穩，缺乏專業人員有效管控，每年營運虧損日益攀升，希望縣府協調台電接管，確保用電穩定性。目前望安鄉東嶼坪、西嶼坪、東吉島、花嶼等離島都是自營發電，因缺乏專業人員管理及發電機系統老舊，燃油、人事及維修成本過高，導致虧損漸增，雖有縣府補助部分經費，但地方財務仍無法負荷。

盧春田表示，台電有意接管望安離島居民自營發電，2015年召開過協調會，除了一個離島有意讓台電接管外，其餘三個離島都沒有意願。賴峰偉說，縣府每年補助望安鄉用電經費1200萬，台電有意負責接管望安4個離島供電，就應該讓離島供電正常化，縣府也能將錢用在望安鄉其他建設。希望先瞭解村民的意願並進行連署，再和台電協調是否接管。

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