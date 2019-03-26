高捷、鈴鹿、華園攜手 陪台東救星教養院身障朋友玩高雄

2019-03-26 22:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台東救星教養院15位身心障礙朋友，今天受邀到高雄進行兩天一夜旅遊，除體驗高雄最新的遊樂景點，也將感受一下高雄的人情味。

高雄捷運公司以「LOVE & LIFE、傳遞城市新幸福」為理念，於民國102年成立企業志工隊，針對偏鄉學童、銀髮長者、弱勢族群等不同服務對象，量身規劃舉辦偏鄉學習參訪、弱勢關懷、無障礙車站之旅等各式主題活動。

這回特別與鈴鹿賽道樂園、華園大飯店草衙館異業結盟，攜手將愛傳遞給「台東救星教養院」，邀請１５位身心障礙朋友到高雄兩天一夜遊，感受高雄的熱情及溫暖。

高捷說明，台東救星教養院主要照顧台東領有身心障礙手冊的腦性麻痺、或家庭特殊狀況的身心障礙朋友，15位身障朋友今天自台東搭火車前來，抵達高雄後由高捷員工陪同轉搭捷運，先前往以駕駛為主題、這幾年人氣超高的鈴鹿賽道樂園，晚上則夜宿以港灣、捷運、賽車為主題設計的華園大飯店草衙館。

受邀來高雄的劉小廷表示，交通一向是輪椅使用者出遊最大障礙，一般人覺得沒什麼高低差，對輪椅族都是無法跨越的鴻溝，非常感謝高捷為大家安排的活動內容，尤其是無障礙的便捷捷運、賽車主題樂園，並住宿於港灣特色房間，是非常開心的經驗。

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