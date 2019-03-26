出生10天女嬰罹腸病毒71型 竟是阿姨傳染的

2019-03-26 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名出生僅10天的女嬰發燒38度、喝奶量變少、活力也變差，媽媽警覺當天就送醫，一問接觸史在出生不久有被在幼兒園工作的阿姨抱過，而幼兒園剛好有腸病毒病童，女嬰快篩後竟感染腸病毒71型，立刻收治住院。

幸好女嬰無重症也痊癒了，醫師提醒，兒童感染腸病毒，年紀愈小愈容易重症，死亡率也較高，提醒小嬰兒除了主要照顧者，應減少與外人接觸。

中山醫學大學附設醫院中興院區兒科主任顧明修指出，新生兒不同於幼兒腸病毒，比較不會出現口腔水泡潰瘍及手掌、腳掌水泡，這類典型的手足口症的腸病毒症狀，而是出現「發燒」、「吃不下」及「活力下降」，家長應該多留意。

一個月內的新生兒會罹患腸病毒，都是產前或生產過程中被腸病毒感染的媽媽所傳染，或產後接觸到腸病毒患者，顧明修強調，大人罹患腸病毒，不一定會發病，但小嬰兒感染併發重症機率高，導致敗血症、腦炎、腦膜炎、心肌炎、肝炎等。

顧明修也提醒，由於一般人認為腸病毒會出現手足口症，近來也常有媽媽發現小嬰兒口腔有破洞潰瘍，就以為是感染腸病毒，其實是小嬰兒吸奶嘴太大力，或是奶嘴頭太大、太硬、太長，頂到咽喉，造成口腔破皮受傷，門診中1、2個月就有1例。

這個月就有一名出生僅5天的男嬰，媽媽發現他口腔裡的軟顎有個0.5公分的潰瘍，懷疑感染腸病毒立刻送醫，顧明修檢查沒發燒，活力和喝奶都正常，也無接觸史，爸媽也健康，看男嬰吸奶嘴很用力，認為可能吸奶嘴太用力，或頂到口腔，造成潰瘍，停止吸奶嘴後3天回診，潰瘍改善，之後也痊癒了。

顧明修也說，嬰兒口腔破皮潰瘍，也有可能鵝口瘡或病毒感染，必須注意，也提醒奶嘴要根據月齡選擇、柔軟耐咬和透氣，如果是吸奶嘴造成口腔破皮、潰瘍，可停止吸奶嘴或是換質地被軟的做觀察。

顧明修提醒，新生兒免疫力差，一旦感染腸病毒重症機率高，，因此除了主要照顧者，應減少與外人接觸，就算要探望，也要洗手、戴口罩，而且不要碰觸，尤其4月春秋腸病毒流行季，更要小心。

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