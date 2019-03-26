望安鄉公所動土典禮 澎湖頌全場傳唱

2019-03-26 22:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖頌」已成了澎湖全民運動！連離島學童也能朗朗上口，今日望安鄉公所動土典禮，望安國小與將澳國中學童都演唱澎湖頌，看得縣長賴峰偉笑呵呵，雖然各界看法不一，但賴希望透過歌詞意義，讓下一代了解澎湖先民的歷史。

原望安鄉公所辦公廳舍在1981年興建完成，至今已逾38年，由於離島海風鏽蝕，建築物年久老化，結構出現龜裂，不堪使用。望安鄉公所提出改建計畫，中央補助1980萬、離島建設基金9900萬，望安鄉公所自籌1320萬，讓鄉公所員工有安全辦公場所。

今日動土儀式，澎湖縣長賴峰偉率同秘書長胡流宗、縣府一級主管、副議長陳雙全、議員陳佩真、望安鄉長彭亞湖、七美鄉長呂啟俊、望安鄉代表會主席陳淑娟、副主席余寶貴等貴賓到場，由彭亞湖主持動土典禮，現場敬備鮮花、素果，與會來賓焚香祝禱，祈求工程圓滿順利。貴賓們共同持鏟破土，見證望安鄉公所邁向為民服務的新紀元。

新建望安鄉公所辦公大樓興建總經費1億3200萬元，建築規模為地上四層的鋼筋混凝土建築物，建坪為1259平方公尺，工期約540天，預計2021年3月竣工，屆時將為民眾帶來一座嶄新的行政中心。現在望安鄉公所暫時在旁邊鐵皮屋辦公，緊接著盛夏的炎熱將是極大考驗。

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