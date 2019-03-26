柯文哲參觀智慧城市展 分享「生活實驗室」經驗

2019-03-26 22:35

〔記者邱灝唐／台北報導〕智慧城市展今日開幕，台北市長柯文哲出席開幕活動，並參觀智慧教育、醫療區；隨後，柯上樓出席「智慧城市首長高峰論壇」，並分享把台北市打造為「生活實驗室」的經驗，且由副市長鄧家基針對智慧城市願景進行專題演說。

柯文哲今日抵達展館，先參加北市府願景館開幕；資訊局表示，願景館以「Smart Taipei One City 智慧共享 宜居永續」為主題，規劃智慧公宅、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧創新、智慧安防及智慧政府7大展區，期待透過這些智慧化服務，提升市民生活品質、優化政府治理。

柯文哲隨後與「熊讚」一起參觀展區，在智慧教育區觀看排課、簽到電子化等成果，也於智慧醫療區參觀眼底影像智慧判讀系統和護眼全方面衛教服務等展示。

柯文哲會後上樓參加「智慧城市首長高峰論壇」，與來自超過40個國家的首長及代表交流，分享把台北市打造為「生活實驗室」與促進城市創新經濟發展的經驗。

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