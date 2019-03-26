次級品收購加上熟度夠 雲林鳳梨價格回升

2019-03-26 18:10

［記者黃淑莉／雲林報導］受到暖冬影響，雲林鳳梨提早一個月收成，與屏東、台南、嘉義採收期重疊造成量多價跌，連續2年價格不佳農民叫苦連天，農委會上週啟動次級果每公斤8元收購，加上成熟度夠，市場需求增加，古坑鳳梨批發價格回升。

鳳梨運銷陳姓業者表示，暖冬鳳梨生長期縮短，原本採收應該在月底，提到在月初就可收成，受地理位置、溫度限制，上一波古坑鳳梨還帶酸，加上受到全台量多影響，產地鳳梨批發價直直落，上週每台斤跌到剩6元左右。

古坑鳳梨農指出，鳳梨要栽種一年才能收成，且一株只收成一顆，加上農工、肥料等成本提高，批發價要每台斤8至10元才夠成本，6元以下都是賠錢，連續2年都做白工。

陳姓業者說，3月底後古坑鳳梨成熟度夠，甜度高，有貿易商來實地查看後採購要外銷，市場需求量增加，加上農委會提早啟動次級果收購，品質好的鳳梨價格回升。

陳姓業者強調，4月是古坑鳳梨生產期，暖冬又沒下雨，今年鳳梨品質不錯甜度夠、軟絲，消費者可以多吃鳳梨。

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