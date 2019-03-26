她捐2年30萬元的積蓄給家扶 原因讓人感動

2019-03-26 19:35

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林家扶中心北港服務大今天落成啟用，家扶總會董事長趙犁民、執行長何素秋及多位地方民意代表都與會一起揭牌，其中一位自立青年捐30萬元，令人感動。

雲林家扶北港服務大樓位在吉祥路，是一棟地下一樓、地上3樓的建築物，雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶50年前在虎尾創立，現扶助經濟弱勢家庭約1100戶、2000多名兒童少年，有感於沿海鄉鎮扶助戶要到虎尾交通不便，10年前即籌備在北港設置服務處，服務更多沿海弱勢家庭。

雲林家扶中心主委陳燦勳指出，北港家扶興建過程有許多溫馨感人故事，除彰化二林天人宮住持胡建雄與信徒們捐300萬元、笨港媽祖文教基金會董事長謝奇峰以過世父親「謝生灝紀念基金」捐100萬元，還有斗六永寬化工負責人李明旭、林妙玲夫婦感念研究所恩師張豐志捐助300萬元。

最令人感動是雲林家扶中心自立青年，把大學畢業後省吃儉用存下來的30萬元，請媽媽捐給家扶，陳燦勳說，捐款的女孩家住雲林沿海地區，父親很早過世，母親靠打農工養4個子女，女孩從小品學兼優，考取國立大學法律系，畢業後從事法律相關工作，感念家扶一路扶助，也希望與她一樣遭遇的孩子能受到照顧，由於女孩家中經濟並沒很寬裕，從其母親手中拿到這筆捐款，當下與廖志文主任感動落淚。

另李明旭、林妙玲夫婦讀研究所時都在高分子學權威教授張豐志實驗室學習，林妙玲說，張教授對學生很照顧，尤其對弱勢學生特別關心，他也鼓勵大家要自動自發學習，更希望學生超越老師，感念張老師夫妻2人每年都以老師名義做一件事。

林妙玲表示，這次捐給家扶一間「豐志」教室及一幅玉山精神照片，紀念張豐志老師外，也期勉家扶孩子不管人生中遇到任何艱辛事，都要像玉山一樣堅毅不拔面對挑戰。

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