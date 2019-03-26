一枝筆助普悠瑪翻車傷患完成檢傷分類 宋美英獲「護理之光」表揚

2019-03-26 17:36

［記者陳賢義／台東報導］擁有熱血心腸，服務護理界近26年的台東基督教醫院社區健康中心護理師宋美英，在去年普悠瑪翻車事故發生時，發揮護理專業、熱心協助傷患，獲中華民國護理師護士公會全國聯合會「護理之光」表；她說，感謝借她黑色原子筆的好心人 讓她可在傷票卡上註記傷患的資料順利完成檢傷分類。

身為中華民國搜救總隊、台灣非政府組織國際人道援助協會會員的宋美英深信「護理不是侷限在醫院」，挺身救人事蹟非首次，例如2005年「228向陽山難」時，時任東基外科病房護理長的她就擔任醫療先遣隊，緊急趕往山上的指揮所救人；上月收到「護理之光」出席邀請函的前一天，還在馬路上為一位車禍導致腿部開放性骨折的傷患包紮、止血。宋美英說，她的車上隨時備有急救包，碰到有需要的人，就可以幫得上忙。

回想起普悠瑪出軌翻覆當時，宋美英說她當時坐在第4節車廂，第5車倒了、車頭頂住第4車廂，第3車也倒了，用車底托住第4車廂，所以她安然活著，也才能做救護的事，非常感謝事故發生時借給她原子筆的旅客，當時如果沒有那枝筆，她就無法填寫一張又一張的傷票卡；傷票卡在大量傷患的災難現場的檢傷分類是非常重要的，真的很謝謝借她筆的旅客，讓她能夠順利的完成傷票卡的登錄。

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