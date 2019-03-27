連假懶人包》春遊補助、交通管制 一次通通幫你整理好

2019-03-27 12:36

〔記者周采薇／綜合報導〕觀光局今年推出的春遊補助，將在4月份開跑，為期兩個月。訂房住宿每房可以折抵500元，每人申請只限一次。觀光局也針對青年住宿加碼，18到40歲的青年入住小鎮民宿以及離島，各自可以額外申請多一次的補助機會，最高加碼到1500元。若要申請補助，訂房前可以先致電業者確認，房價就可以直接折抵，不需事後退款。

台鐵也提供東北角、三支線（平溪、內灣、集集）享一日券七折優惠，以及觀光列車優惠價。高鐵則是與飯店業者合作推出加價購七折，以及搭高鐵送住宿的優惠。如果搭乘高鐵從台北出發到高雄，至少可以省下將近500元。補助活動到六月底，想趁連假出遊撿便宜，可得要精打細算。

為了因應清明連假交通疏運，交通部公路總局除了鼓勵民眾多利用公共運輸返鄉及出遊，也針對國道實施疏導計畫。為了疏散交通流量，國道在連假前一周，也就是3/30到3/31單一費率再七折；連假期間暫停收費時段為4/4到4/6凌晨零點到上午五點，4/7凌晨零點到上午十點。3/30到31日以及4/4到4/7，每天都會再增加開放路肩路段提供給小型車行駛，尖峰時段將實施入口高乘載管制。

根據高公局預估，清明連假第一天（4/4）上午南下路段最塞，連假最後兩天（4/6-4/7）則是中午十二點到晚上十點車流量最大，行車時間將比平日增加七倍，呼籲用路人提早掃墓避開車潮。

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