循環經濟傳捷報！台糖豬膽洗髮精獲國內銀獎肯定

2019-03-26 19:29

〔記者王俊忠／台南報導〕「台糖做循環，友善全台灣」，台糖公司積極推動循環經濟，開發出循環利用豬膽製成的洗髮精產品，榮獲「2019台灣循環經濟獎」產品創新銀獎。台糖表示，顯見該公司長期在循環經濟領域的努力與付出獲得大眾肯定與支持，會持續追求企業的循環永續發展。

台糖副總經理洪火文今天北上出席2019智慧城市展台灣循環經濟獎頒獎典禮，代表領取產品創新的銀獎殊榮。這項台灣循環經濟獎由財團法人中華經濟研究院主辦，邀請專業人士從52家企業共80件作品中評選出企業、產品、創新及跨界等不同獎項的典範，最後僅11家企業脫穎而出，台糖獲得青睞備感光榮。

台糖指出，此次獲獎產品為「台糖詩夢絲甦活頭皮胺基酸洗髮精」，這洗髮精秉持全豬利用、零廢棄與天然概念，將旗下畜殖產業代宰毛豬的豬膽，以及台糖安心豚分切後剩餘的豬膽回收利用，萃取成膽汁精華，將其中所含的膽紅素、膽鹽與胺基酸等成分以專業萃取技術有效添加到洗髮精內，提供消費者健康安心的天然洗髮用品，落實循環經濟。

台糖表示，「投資循環經濟，就是投資台灣的未來」，台糖由本身核心業務開始轉型，將廢棄物資源化、高值化，以此延伸與民間企業連結，進行產業共生共榮，達到「台糖循環、永續臺灣」目標，未來台糖會投注更多資源與心力致力於綠色能源、循環住宅、區域性農業循環示範園區等與社會大眾更貼近的循環經濟計畫，陸續展現成果與民眾共享。

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