翻糖甜心鄭亞芸 巧手海外爭光

2019-03-26 17:08

〔記者何玉華／新北報導〕醒吾科技大學餐旅系3年級的鄭亞芸，日前剛獲得2019 San Diego Cake Show大師組單層蛋糕類競賽第一名，今（26）天帶著得獎作品「梅杜莎」出席新北市技能競賽宣傳記者會，她分享出國比賽的經驗說，自己喜歡希臘神話，加上考量國情不同，為了讓國外的評審了解作品，引此選擇希望神話中的角色。

鄭亞芸從高中接觸餐飲科系，大學開始接觸翻糖，她說，要有一件好的翻糖作品，必須要控制好濕度、溫度，美感也很重要，因此她特別跨系選修設計系的色彩學；有思考的作品，讓她多次獲得大獎，包括2017韓國WACS國際餐飲廚藝大賽特金、金牌兩項成績，2018新北市第一次蛋糕技能競賽翻糖蛋糕動態組金牌。

這次為新北市政府宣傳30日將在三重綜合體育館登場的蛋糕技能競賽，鄭亞芸帶來剛獲得San Diego Cake Show大師組單層蛋糕類競賽第一名的作品「梅杜莎」，她說，翻糖給大眾的印象都是明亮、鮮豔的色彩，她特別挑選暗黑系的主題，加上評審較為熟悉的希臘神話人物角色，順利贏得評審的肯定。

鄭亞芸的翻糖作品「梅杜莎」，三月初剛獲得2019 San Diego Cake Show大師組單層蛋糕類競賽第一名。 （記者何玉華攝）

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