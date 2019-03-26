高中棒球隊員「操過頭」 疲勞性骨折上身

2019-03-26 16:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名高中棒球隊員，因棒球魂噴發，加強自我鍛鍊以求取佳績，卻因手肘痛就醫，經骨科醫師診斷發現，他的肱骨小頭出現疲勞性骨折，幸好經體外震波治療，加上充分休息與物理治療，這位運動小將的傷勢才得以復元。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖表示，這位青少年選手因為手肘疼痛就診，經檢查他的手肘內外側都有壓痛情形，手肘外翻壓力測試顯示內側副韌帶鬆弛，X光顯示肱骨小頭有不規則及骨碎片狀況，顯示有剝離性骨軟骨炎的表徵，屬疲勞性骨折的一種。

李佳霖說，小選手過度訓練投擲，長期下來導致肘關節的內側副韌帶有鬆弛情形，繼而發生外側的橈骨頭及肱骨小頭碰撞，一段時間後，就發生疲勞性骨折。

李佳霖說，過去也曾有一國中田徑隊選手，因右足踝疼痛就醫。他為準備比賽，加強訓練強度，尤其跨欄訓練，檢查發現壓痛點是在中後足偏內側，關節活動度雖正常，卻有些微腫脹，因正逢比賽前，建議他接受類固醇踝關節注射，但沒想到仍持續疼痛，教練建議他暫停出賽。

沒想到休息幾週，這位小選手恢復訓練後，右足踝疼痛又反覆發作，安排核磁共振的檢查，證實距骨及舟狀骨的疲勞性骨折，推測他短時間做了太多的跳躍及跑步的動作所導致。

李佳霖提醒，治療疲勞性骨折，預防遠勝於治療，在青少年運動員的訓練中，切忌揠苗助長，常常一次的受傷，就影響年輕運動員往後一生的運動生涯，尤需注意避免運動傷害。

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