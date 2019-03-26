高醫耳鼻喉團隊 前進友邦索羅門群島

2019-03-26 16:58

〔記者方志賢／高雄報導〕索羅門群島是台灣重要邦交國，當地沒有耳鼻喉科專科醫師，居民長期飽受耳疾之苦，高雄醫學大學體系耳鼻喉科醫療團日前前往進行人道醫療援助，12天行程完成195例門診及26例耳鼻喉科手術，幫助居民解決耳疾，重新聽見自己聲音。

高醫附院院長侯明鋒表示，高醫自2006年起，開始對南半球的索羅門群島人道醫療援助，這次索國向外交部提出耳鼻喉科專科醫療團的特殊需求時，高醫體系立刻派遣包含高雄市立小港醫院耳鼻喉科醫師王遜模、高醫附院耳鼻喉部醫師林逸筑、麻醉部醫師蘇妙佩、手術室護理師馬玉娟、黃淑慧及國際醫療中心護理師林裕超等人前往支援。

台灣駐索國大使館捐贈一批價值200萬元的醫療設備，由索國中央醫院院長Dr. Steve Aumanu代表接受，讓該國民眾不須出國，就能在索國國家醫院接受良好的醫療照護。這項善舉還上了索國各大媒體。

第2次前往索國服務的林逸筑表示，索國當地氣候潮濕悶熱，居民常到河裡游泳，導致耳朵進水罹患中耳炎，但該國沒有耳鼻喉科專科醫師，居民飽受耳疾之苦，醫療團克服手術設施的不足，艱辛地完成任務。多名患者接受手術後，終於聽到自己的聲音，開心的露出笑容。

首次遠征索國的蘇妙佩也說，當地氣候炎熱，一般住家沒有冷氣，一名腮腺腫瘤約5公分大的患者，來到有冷氣房的醫院，竟然氣喘發作，不適合施行麻醉，而不得不暫緩手術。對照台灣醫療進步，又有全民健保，她說，「台灣人真的很幸福！」

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