台大醫院掛畫作「藝術治療」25年來都向這所學校借展！

2019-03-26 15:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市復興商工今天舉行62週年校慶及師生創作美展，每年這時候，也是台大醫院和台灣高等法院來學校挑選學生畫作借展，復興商工校長王志誠說，尤其是台大醫院25年來，每年從學校挑選1百多幅學生畫作，分別懸掛在醫院大廳和走廊，讓醫護人員和病患舒緩身心，也有藝術治療的效果，台大醫院對作品很重視，每幅作品均有投保意外險兩萬元，一旦毀損或遺失就會理賠。

復興商工以美術科系聞名全國，在藝術界與廣告界有許多知名校友，即使是學生作品也有相當水準，校方每年的校慶師生美展，是從一、二年級師生的1萬多件、包括水彩、油畫、雕塑、攝影等13類的作品中評選挑選，只有15％的作品在校慶中展出，參展學生莫不視為榮耀，全力以赴。

王志誠說，其中在學校4樓藝廊展出的作品，還有一項維持30多年的傳統，就是懸掛的畫作從名譽校長張慧生的作品排起，依序接下來是校長、美術科主任、組長、老師和學生的作品，鼓勵所有師生都能不斷創作、自我策進，正因為每個人的作品都掛在牆上，接受所有人的審視和評論，學生還要交參觀心得報告。

排在首位的名譽校長張慧生，今年已經98歲，仍然認真畫好每一幅作品，所有老師都戰戰競競創作，畢竟老師和學生的作品都掛在一起展示，萬一畫的還沒學生用心、甚至更好，豈不丟臉？

王志誠說，所以台大醫院和台灣高等法院等單位，長期以來挑選復興商工學生作品借展，有些借展作品被欣賞的人捷足先登、高價蒐蔵，院方也慎重為作品辦理保險，曾有畫作遺失，學生也獲得高額理賠。

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