金車調查：近7成國中生認為媒體有專業報導能力

2019-03-26 15:31

〔記者林曉雲／台北報導〕金車文教基金會今天公布一份調查結果顯示，僅約28.2％青少年自認媒體素養足夠，但有近7成國中生認為媒體具有專業報導能力，9成高中生認為過於政治導向，6成大學生認為媒體太追求收視率，調查亦顯示，年齡越大越不信任台灣媒體。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，自媒體時代來臨，媒體素養教育不容忽視，金車今年擔任媒體素養教育學習圈組長，希望透過全體非營利組織的共同努力，建立完善的媒體素養知識架構，讓青少年學會獨立思辨，進而有能力可以去選擇及評估媒體內容，不致輕易受媒體所左右，也應知道傳播消息時必須負起相對應的責任。

金車調查，在五花八門的媒體種類中，以電視節目與廣告對青少年最具影響力，近5成青少年覺得電視新聞最值得信賴，7成青少年認為有廣告的商品較有品質保障，學術單位（41.7％）次之，也有近3成青少年對媒體抱持悲觀態度，認為台灣都沒有真實可靠的媒體（26.6％）。

此外，調查發覑，青少年如果發現收到的傳貼訊息是錯誤時，半數以上青少年會主動告知對方，當發現自己轉傳給別人的資訊有誤時，6成青少年會向轉傳對象承訊並致歉，僅一成青少年會假裝不知道，最常閱讀訊息的資訊平台是臉書（65.1％），最愛轉貼的資訊類型是有趣圖影（55.7％）。

新北市北新國小老師張嘉倫認為，青少年普遍知道新聞會受到廣告贊助者或政治立場的影響，但還是有7、8成青少年願意相信媒體的把關，接受廣告品牌等同於品質的觀點，反映出青少年可能不知媒體是商業營利事業的本質，而有近6成青少年覺察自己在媒體素養能力上不足，需要台灣社會與教育界協助培養獨立思辯的閱聽大眾，應是網路世代刻不容緩的教育目標。

國立台灣師範大學社會教育學系學生黃政安認為，要營造富有媒體素養的友善環境，首先是培養「追源」習慣，分享資訊前明確了解信息來源，才不會成為盲目的媒體資訊傳播者。師範大學社會教育學系薛蓉同學則表示，自己在平時會盡量培養多看、多聽、多和別人討論的習慣，讓自己接收資訊的來源多元化，避免腦中只有單一角度的觀點。

金車基金會於今年1月間調查全台10縣市30所學校，共回收2854份有效問卷，有效回收率為89.2％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/