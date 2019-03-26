科技新南向 國研院第一個海外辦公室落腳泰國

2019-03-26 15:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕國家實驗研究院今天成立第一個海外辦公室「駐泰國曼谷辦公室」，落腳泰國科學園區，國研院表示，辦公室能具體連接台泰兩國先進技術，建立國際產學研鏈結平台，還能將成效擴散到鄰近國家。

國研院表示，為響應政府新南向政策，國研院今天在泰國國家科學院（NSTDA）轄下的泰國科學園區（Thailand Science Park）正式成立「駐泰國曼谷辦公室」，這也是國研院第一個海外辦公室，希望駐泰國曼谷辦公室能具體連接台泰兩國先進技術，建立國際產學研鏈結平台，協助國內產學界進軍泰國，同時以此作為前進東協之前哨站，將台泰雙邊合作成效，擴散延伸至鄰近國家。

國研院指出，同時也與泰國國家科學院簽訂合作備忘錄。泰國國家科學院隸屬於泰國科技部，轄下有國家基因工程及生物科技研究中心、國家金屬與材料科技中心、國家電子和計算機科技中心及國家奈米科技中心，是泰國科技研發及人才培育的重鎮，未來雙方將進行經常性的人員與資訊交流、共同辦理研討會議、發展共同研究議題，並合作將科技成果產業化。

國研院王永和院長與泰國國家科學院Narong Sirilertworakul院長今天簽署合作備忘錄，隨後舉行國研院駐泰國曼谷辦公室揭牌典禮， 明天國研院將與泰國國家科學院共同舉辦首屆雙邊研討會（NARLabs-NSTDA Joint Workshop），雙方精英聚首討論高速電腦、智慧製造、生醫、奈米、遙測等科技合作議題；3月28日國研院團隊將赴我國

駐泰國經濟文化辦事處與台商互動，啟動泰國台商技術諮詢及合作的契機，並向泰國產學研單位展現我國的科技成果，希望能鏈結台泰雙邊科技及防災產業，共同發展國際頂尖技術，開創在地價值，促進社會安全與繁榮。

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