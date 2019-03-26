增添部落族人慶典場地 池上聚會所經費獲核定

2019-03-26 15:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提供原住民部落族人可資使用活動空間，原民會近日已核定台東縣政府池上鄉「新興部落多功能聚會所興建工程」600萬元及「慶豐部落多功能聚會所興建工程規劃設計」60萬元，後續將可運用於舉辦豐年祭及各式慶典。

原民會主委夷將· 拔路兒Icyang Parod 解釋，台東縣第二期綜合發展實施方案—原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」由行政院在2015年11月2日核定經費1.5億元，預計興建15座聚會所，經台東縣政府滾動檢討，其中蘭嶼鄉「椰油部落聚會所」因用地暫時無法取得延後辦理，並增加「慶豐」、「山里」、「界橋」、「樟原」、「馬當」、「利嘉」等6座部落聚會所之規劃設計，由鄉鎮市公所一併辦理用地取得，以縮短執行期程。

夷將Icyang 並說，池上鄉「新興部落聚會所」於去年11月16日取得建造執照，經費需求1350萬元，而本次依照台東縣政府所提計畫書核給工程費600萬元，鄉公所自籌750萬元；另「慶豐部落聚會所」目前正由鄉公所辦理用地取得，本次核給規劃設計費60萬元。

夷將Icyang 強調，原民會未來仍將持續協助台東縣政府爭取各部落聚會所興建經費，讓原民部落有相關良好場所可以舉辦文化活動，使原住民族各部落文化得以延續傳承，展現各部落特色與內涵。

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