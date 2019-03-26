全球最快！中研院士研發獨門酵素轉化有機肥 只要3小時

2019-03-26 15:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕2019年台灣10家最酷科技新創團隊出爐，中研院士楊秋忠領軍開發出獨門酵素，只要3小時就能快速把有機廢棄物轉換成有機肥，他說，過去靠微生物處理需要3個月，他們的速度目前是全球最快。

科技部從2000多家新創團隊中，選出台灣今年10家最酷科技新創團隊，本次得獎名單技術領域以人工智慧、生物科技、醫材及ICT為主，科技部長陳良基表示，台灣的新創公司在國際新創圈上需要更多行銷，去年選出10家後效果非常好，今年動員新創圈夥伴，從各角度希望把年度最酷的科技公司找出來，扮演台灣新創圈領頭羊角色，希望透過選拔讓各公司有更多曝光度。

中研院士楊秋忠領軍的地天泰農業生技公司獲選，楊秋忠團隊開發出獨門酵素製作有機肥料，以酵素取代微生物的快速處理方式，他說，有機廢棄物包含禽畜糞，生熟廚餘，食品廢棄物和枯枝落葉等等，過去微生物處理有機廢棄物通常需要3個月以上的時間才能轉化成有機肥，但是透過他們開發的酵素，3小時就能轉化完成，是目前全球速度最快的技術。

楊秋忠說，他們技術叫做「TTT」，可以同時解決傳統堆肥過程中產生的惡臭、汙水等環保問題，又能提供快速產生的有機肥料，達到零汙染的製程，去年成立地天泰農業生技股份有限公司，已經開始跟台中市政府合作，協助將台中市產生的枯葉枯枝轉化為有機肥。

其他入選團隊包含跨界整合開發醫療影像AI開發平台的「雲象科技」；開發出新型治療藥物的「新旭生技」；創新研發腦部手術導航系統的「鈦生物科技」；開發出終端人工智慧解決方案的「耐能智慧」；創新穿戴式行動視訊智能感測方案的「博遠智能科技」；以獨特人工智慧模型建構新一代的資安保險解決方案的「奧義智慧科技」；創新智慧手術眼鏡系統的「臺灣骨王生技」；創新心血管疾病用醫療儀器與家用心電圖的「美商宇心生醫臺灣分公司」；以軟硬整合開發能源管理系統的「美商綠銅科技」等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/