中市府提公托公幼倍增計畫 4年新增14處公托、180班公幼

2019-03-26 15:20

〔記者張菁雅／台中報導〕為協助家長解決托育問題，台中市政府提出公托、公幼倍增計畫，社會局長李允傑、教育局長楊振昇今日在市政會議提出專案報告，將優先於托育資源不足地區、公共化教保服務據點數未達4成的區域，利用閒置空間優先布點，預計4年新增14處以上公托中心，公幼則增加180班。

李允傑表示，日前副市長楊瓊瓔帶隊參訪新北市公共托育中心，市府將借鏡新北市，整合各局處室，採取設計監造、工程、營運、財物四標合一作法，提高行政效率；另將社會住宅及捷運宅納入公托規劃，並持續盤點餘裕空間，如教室、社區活動中心、公有市場等，以設置公托中心。

李允傑指出，台中市現有5處公托中心，包括太平、沙鹿、豐原、清水、坪林，共可收托163名幼兒；今年起2022年將新增14處以上公托中心，其中，大里、甲興、霧峰公托中心將在今年開幕。

楊振昇則表示，台中市公立幼兒園、私立幼兒園及非營利幼兒園核收幼生數占比，分別為19％、80％及1％，為擴大公共化教保服務，將優先於公共化教保服務據點數未達四成的區域，盤點學校餘裕空間、公幼午休教室、公有公共設施閒置空間，增加公幼班數，自2015學年度至2018學年度已增加90班，2019學年度至2022學年度預計再增加180班，2019學年度預計增加41班。

台中市長盧秀燕表示，她最重視的市政之一就是公幼公托，市府團隊將目標不僅放在倍增，而是多倍發展，值得肯定。另外，除建立公托規範，投身參與幼兒教育及照護的人員也相當辛苦，建議研擬類似「久任獎金」的具體獎勵辦法，鼓勵從業人員長期在台中市任職。

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