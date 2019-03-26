徵假男友又來了！ 「靠北交大」貼文引熱議

2019-03-26 16:45

［記者洪美秀／新竹報導］徵清明連假應付父母及阿公阿嬤的假男友！這是臉書社團「靠北交大」今天的最新貼文，不僅包住，還有日薪5000元，引來網友熱議留言，有的留言高富帥，還會講輪轉台語，但真實性如何，網友都說根本是來騙取按讚數的。

臉書社團「靠北交大」今天有網友貼文要徵假男友，年齡在19到26歲間，原因是清明連假掃墓所有親戚都會來，因此相貌普通就好，但是希望不是宅男，談吐成熟，而限制就是不能在父母面前吸菸跟開黃腔，需要會講基本台語，因為在家都跟長輩用台語溝通，薪資是每天5000元，包住，住宿地點是家裡但看臉分床分房間，地點在新北，而需要的動作最多就抱抱，還備註：錄取後，請一定要陪我這幾天，若弄假成真，「請記住我不美別抱遐想」。並開放留言及私訊。

此貼文一出，已吸引380多個留言，大部分網友都自我推薦，強調自己的能力及長相和語言能力，有的則認為這則貼文根本是來亂的，根本不可能，有的留言「日薪5000元當假男友？」這種對價關係還滿划算的，吸引網友熱議討論。

不過，這種類似「徵假男友」的貼文也被網友搓破，直說農曆過年及西洋情人節都有類似的貼文，想排隊等通知的人就慢慢等了。

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