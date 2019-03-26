紫斑蝶「飛越國道」10年來最高峰 每分鐘超過千隻

2019-03-26 14:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣紫斑蝶集體遷徙生態奇觀今天達到最高峰，每分鐘最多有超過千隻紫斑蝶飛越林內觸口段國道，高公局也封閉外側車道1100公尺，保護紫斑蝶免於被車輛氣流掃落後輾壓；台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥也證實，這是2008年紫蝶遷徙有記錄以來的最大量。

林內鄉長張維崢表示，上週末遇到鋒面過境，不僅讓前來參加活動的遊客看不到紫斑蝶，也讓紫斑蝶悶壞了，今天上午太陽一出來，紫斑蝶紛紛出現，形成蝶河壯觀景色。

張維崢強調，國道讓蝶道不是口號，是真實事件，常常有人來林內參加紫斑蝶季活動時都抱怨看不到紫斑蝶，甚至說公所騙人，公所將把紫斑蝶遷徙生態奇觀錄製起來與大家分享，透過影片證實奇觀，也讓無法看到紫斑蝶遷移的民眾一這個生態奇景。週末還有兩天活動，大家一起祈禱老天爺給個好天氣，大家都能看到紫蝶紛飛。

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