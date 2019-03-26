宗教博物館兒童節獻禮 免費穿太空裝遊星球！

2019-03-26 14:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和世界宗教博物館歡慶兒童節，將於4月2到7日邀請12歲以下兒童免費到「愛的星球」，跟著吉祥玩偶米洛可搭乘奇幻號太空船，4月4、6、7日加碼推出太空裝或日本「七五三節」傳統浴衣裝扮體驗，安排有趣的問答遊戲與星球導覽活動，祝福孩童幸福快樂長大。

宗博館教育推廣組專員張聖涵說，「七五三節」是日本一個獨特的節日，女孩滿3歲及7歲、男孩滿5歲及7歲時，父母親會為孩子特別穿上日本傳統服裝浴衣，在11月15日到住家附近神社參拜，感謝神祇保佑，並祈願孩子健康成長。

宗博館「愛的星球」兒童館，提供更多元的體驗情境，「情緒星球」學習感知自我；「自然星球」學習愛護自然；「愛的星球」學習愛家人、愛社會；還可在「星球加油站」傳遞愛與分享，吸引許多幼教安親班的校外教學都來參觀，雙週六推出「奇幻精靈劇場」，藉由律動遊戲、角色扮演、帶動唱與手作DIY 活動，將生命教育或多元文化內涵的繪本故事，轉化成兼具趣味性與知識性的教學活動，叫好又叫座。

張聖涵說，今年兒童節特別推出日本傳統浴衣服裝體驗，還有可愛的太空裝可選擇，另外，宗博館還有好多和出生、成長有關的宗教文物，邀請家長帶著小朋友來認識，報名網址https://goo.gl/forms/bUeY2dtR5wQewIuD2。

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