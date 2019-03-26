南投首例！空拍機助監測 竹山政務推動好幫手

2019-03-26 14:27

〔記者謝介裕／南投報導〕工欲善其事，必先利其器，政務推動也不例外﹗

南投縣竹山鎮公所今日正式引進2台空拍機，除了行銷地方觀光、產業以外，也將兼負監測山坡地有無遭人濫墾濫伐、亂丟垃圾、空污等任務，成為公所推動鎮務及取締違規事項的好幫手，呼籲民眾勿存僥倖心態，一旦事證明確，絕對依法究辦。

竹山引進空拍機加入鎮政行列，在南投縣13鄉鎮市是首創之舉，今天鎮長陳東睦特別帶領觀光、工務等相關單位人員，在廠商指導、說明下，於公所前廣場練習空拍機操作，，同仁們紛紛表示空拍機的加入能夠解決許多過去遇到的難題，如偏遠山區防洪公共工程建設，過去礙於地形、地上物的阻礙，增添會勘困難度，如今有了空拍機便可克服道路不通等問題，以利工程規劃進行。

陳東睦說，這2台空拍機飛行的高度可達600公尺、距離可達10公里，同時擁有先進拍攝及自動往返的功能，不但不用怕空拍機「迷航」，透過空拍機的角度與高度，也可讓一般相機拍攝角度無法呈現的畫面及好山好水美景，能夠全方位展現在鄉親及遊客眼前，進而為觀光及產業發展注入一股新活力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/