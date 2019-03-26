兒童清明連假來新竹市美術館看機器人家族聲光科技展

2019-03-26 14:28

［記者洪美秀／新竹報導］想好如何安排下週兒童清明連假？新竹市美術館即日起到6月16日，邀請藝術家Akibo（李明道）展出「Welcome Robots─Akibo 機器人家族」，有12組機器人和上百隻大小機器人及模型，有不同造型、特質與功能，酷炫又好玩，歡迎大家來美術館感受聲光與科技智能互動，快樂慶祝兒童佳節。

新竹市副市長沈慧虹說，竹市不只是科技城，更是兒童城市，4月是專屬兒童的節日，市府除在新竹文創館舉辦「兒童藝術節-風的運動場」動態活動，美術館、241藝術空間、取水口展示館，也推出親子家庭藝術教育展，寓教於樂，提供大人小孩歡樂、難忘的兒童節。

文化局長黃竫蕙表示，Akibo（李明道）是台灣流行音樂創作設計教父，跨足數位藝術創作、商業品牌、表演藝術、公共藝術等各個領域，並曾擔任台北白晝之夜藝術總監、和今年台北燈節策展人，有多項公共藝術策展與規劃。

Akibo說，20年前，因思念遠在溫哥華的2個兒子，創作一個連載故事的互動網站 akiakis.com，講述三個機器人Fu、Tano、Bubble一起搭船去潛水，發揮勇氣、冒險、友情與愛的故事，開始了他第一組機器人的創作。隨著孩子成長，他的機器人走進學校、警察局、火車站、科學園區、美術館及展覽會等，於是成了機器人家族。

此次美術館展出內容，分別以文件記錄、機器人家族、聲光科技等三種形態，帶領觀眾走進機器人家族的宇宙。文字以記述機器人在創作過程中的影像紀錄、模型等，觀眾可以從中閱讀機器人的誕生與成長；機器人家族則展出12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，二樓大型舞台區，機器人還會定時演出聲光與科技智能效果，邀請親子兒童節來美術館來踏機器人之旅。

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