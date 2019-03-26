醫病》粉領族長期便秘腫瘤塞腸道 就醫已是腸癌3期

2019-03-26 14:31

〔記者張軒哲／台中報導〕小心大腸癌殺手！一名28歲黃姓粉領族，家人有大腸癌病史，她長期便秘，因腹痛持續6天，才至童綜合醫院就醫，經檢查後發現，乙狀結腸處長出3公分腫瘤，確診乙狀結腸癌第三期，術後恢復良好，化療3個月後，再接受人工造口閉合手術。醫師呼籲，大腸癌可以早期發現早期治療，除了養成良好的生活習慣和飲食均衡，有家族史、飲酒及抽菸習慣等，也需定期受檢。

台中市海線地區黃姓女上班族，因乙狀結腸處長出3公分腫瘤，造成腸道完全阻塞，由童綜合醫院大腸直腸外科醫師黃宏哲，在左下腹進行臨時腸造口手術，緩解腹部的腫脹及疼痛，讓堵塞在腸子裡的排泄物能先排空，避免腸子壓力過大而破裂，2週後再安排進行3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，將腫瘤切除並切片檢查，確診為乙狀結腸癌第三期，術後恢復良好，住院7天即出院返家休養，目前僅須定時回診檢查。

黃宏哲表示，大腸癌的危險因子很多，包括食用過多加工食品、攝取過多脂肪、年齡較大、有家族病史、過重、有飲酒及抽菸習慣等因素。黃姓女子雖年輕，但有大腸癌的家族病史，經常便祕，卻未積極就醫，等到出現非常不舒服的症狀時，已是大腸癌第3期，經手術後配合藥物與化療，目前追蹤沒有發現腫瘤復發或轉移跡象。

黃宏哲呼籲，大腸癌可以早期發現早期治療，且治癒率很高，但早期因沒有任何症狀，多數病例都是在第3期或的4期才被發現，定期的篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後除了降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症；目前政府補助糞便潛血檢查，只要年齡滿50歲至未滿75歲的民眾，不分男女可每2年進行1次免費受檢，避免腫瘤生成或持續擴大導致更大的傷害。

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