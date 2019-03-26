文學結合布袋戲 永成戲院熱鬧開演

2019-03-26 14:19

〔記者王涵平／台南報導〕國寶級布袋戲大師黃海岱子孫所成立的「五洲園今日掌中劇團」，3月30日將在鹽水永成戲院跨界之作《賊頭兒曾切》與《竹篙鬥菜刀》，即日起開放索票，歡迎大家來逗熱鬧！

南市文化局表示，近年來布袋戲致力於演繹屬於台灣在地本土的歷史故事與文化，五洲園今日掌中劇團精選由台灣文學改編，並由薪傳獎黃文郎編導《賊頭兒曾切》與《竹篙鬥菜刀》，將台灣歷史文化風貌透過通俗有趣的劇情發展，以及台灣文學特別的敘事節奏完美結合呈現。

《竹篙鬥菜刀》改編自曾獲教育部推展母語傑出貢獻獎的作家陳金順第15屆南瀛文學獎短篇小說獎的同名作品，內容講述日治時期抗日故事「走番仔反」。

《賊頭兒曾切》改編自日治時期作家朱點人之作品，自民間故事素材講述日治時期殖民之文化歷史。

兩部作品皆以日治時期為背景，將帶領觀眾回味曾經發生在這塊土地上的歷史。兩場演出皆為3月30日，《賊頭兒曾切》早上10時30分；《竹篙鬥菜刀》下午2時30分，即日起於新營文化中心及鹽水永成戲院開放索票，票數有限。

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