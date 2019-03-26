笛音繚繞顯化美景 三冠笛王戴亞與高雄市國樂交纏齊鳴

2019-03-26 14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕西湖斷橋曾經是白娘子與許仙邂逅的定情之地，也就是江南著名的情人橋，來自中國的三冠笛王戴亞將以《雪意斷橋》這首曲子與高雄市國樂團一起演出，講述淒美動人的愛情故事「白蛇傳」，讓樂迷跟著笛音旋律共遊西湖情人橋。

現年54歲的戴亞，7歲開始學吹笛，9歲開始拜笛子大師趙松庭先生學習，數十年的笛情歲月當中，他曾先後多次與世界一流的海內外中樂團合作舉辦了獨奏、協奏音樂會，在世界樂壇獲得極高的聲譽，他也是全中國唯一一位「民樂大賽」笛子三連冠的榮耀得主。

戴亞睽違5年來台，還特別邀請他在台灣的嫡傳弟子-；楊凱仲同台演出，兩人將一起演奏素有中國魔笛之稱的曾永清作品《秦川情》，將原來的單旋律改為二重奏，讓這首曲目呈現出另一番全新風韻。

「笛情亞韻」音樂會將於4月20日在高雄文化中心至德堂演出，僅此一場，由郭哲誠指揮與高市國一起演出。音樂會另一個重點，將由精通各項胡琴樂器的高市國團首席彭苙榳演奏胡琴大師丁魯峰改革的雙千斤板胡來演奏的《美麗的塔什庫爾干》，除了是丁大師把板胡的演奏技巧提高到一個新高度後的招牌曲目外，更是丁大師長久的教學生涯中，唯一不外傳，僅授予彭苙榳的獨門樂曲。

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