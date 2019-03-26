GG了！28歲男約砲全程不帶套 全身起紅疹才知染梅毒

2019-03-26 13:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名28歲李姓男子，因約砲全程不帶套，事後四肢起紅疹，原以為只是單純皮膚病，但服用抗組織胺及塗抹藥膏不但沒效，就連手掌、腳掌也起紅疹，經皮膚科醫師轉診感染科檢查，才確診是第2期梅毒，所幸經注射長效型青黴素後，紅疹就逐漸消失，醫師提醒，梅毒不治療晚期將引發「梅毒腫」，嚴重恐癱瘓甚至死亡。

亞大醫院感染科醫師張為碩表示，這名患者就診時，全身上下都起疹子，尤其手掌還出現紅色疹子，因手掌起疹子不常見，不像是皮膚病，加上患者是年輕男性，高度懷疑是性病，但患者一開始不好意思說，經溝通勸說，患者才坦承有不安全的性行為。

這名患者對於染病過程不願多說，僅透露約砲時因對方沒拒絕，全程沒帶套，本以為雙方都很健康，應該沒問題，沒想到染上梅毒性病，對於一時衝動沒做好安全措施染病感到後悔。

張為碩表示，經安排患者接受「快速血漿反應原凝集法」（RPR）及「梅毒血球凝集檢查」（TPPA）後，果然確診為第2期梅毒，經注射長效型青黴素1次後，疹子就逐漸消失，後續以「快速血漿反應原凝集法」追蹤，數值下降超過4倍，患者順利恢復健康。

張為碩指出，梅毒是由梅毒螺旋體引起的性病，可經由皮膚、黏膜和血液傳染，一般潛伏期約10至90天，第1期梅毒會出現生殖器的無痛性潰瘍與硬性下疳，此時傳染性高，若未接受治療，數週後硬性下疳會自動癒合消失，但病情會加劇。

張為碩指出，當病情進入第2期梅毒，因梅毒螺旋體進入血液，會出現皮疹、頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕等全身性症狀，若患者還是未接受治療將出現「梅毒腫」，因病毒侵入神經、心臟、血管、腦部、骨頭，關節等器官，嚴重將導致癱瘓甚至死亡。

張為碩指出，梅毒並非難治療的疾病，治療最有效是盤尼西林，早期梅毒只需注射長效型青黴素一次即可，若為潛伏期梅毒，則需注射3劑，通常注射後都能有效治療梅毒。但因許多人染病後難啟齒而延誤就醫，強調確診後，性伴侶也要同時接受治療，才能避免反覆感染，造成生活不便。

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