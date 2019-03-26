守護健康 竹市衛生局獲衛福部保健優等獎

2019-03-26 13:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府衛生局推動菸害防治、衛生保健工作有成，今獲衛生福利部國民健康署頒發「107年度全國保健業務評核獎項」保健類全國第三組優等獎、戒菸服務第三組第一名、金所獎督導有方獎，香山衛生所也獲全國衛生所健康識能佳作獎，由衛生局副局長楊清媚代表受獎。

楊清媚指出，在菸害防制方面，衛生局結合轄內58家合約醫療院所，積極推廣戒菸服務、辦理績優戒菸門診評比、戒菸達人活動，自105年起逐年增加戒菸衛教人員至今已有419人。

楊清媚說，竹市106年成人吸菸率為12.4%（低於全國14.5），107年提供二代戒菸門診服務達3223人，經由醫事人員勸導戒菸比率達60.5%，戒菸服務成效卓著。

另外，楊清媚指出，香山衛生所去年完成搬遷，新廳舍寬敞明亮，所內設施標示清楚，衛生所積極結合社區資源辦理多元健康識能活動，鼓勵民眾力行健康行為、規律運動、均衡營養。為滿足不同國籍民眾需求，香山衛生所更召募、培訓新住民通譯員，共同研發衛生保健創意教材，協助新住民各項婦幼生育保健、預防接種等健康服務。

楊清媚說，為提供民眾可近性及便捷的社區健康服務，衛生局結合社區及轄內各大醫院，以社區巡迴方式辦理假日社區健康篩檢活動，並結合職場提供職業婦女到點婦癌篩檢，每年提供約5萬人次服務，篩檢異常個案皆由衛生局（所）公衛護士協助民眾進一步追蹤轉介就醫，協助民眾提早治療。為使平日預防不間斷，民眾也可於轄區院所接受免費成人健檢與四癌篩檢服務，定期健檢維護健康。

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