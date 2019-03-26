苗121、128縣道挨批爛路 將砸4520萬改善

2019-03-26 13:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮121、128縣道是通霄鎮重要聯外要道，不過，不少民眾長期反映，道路品質不佳，多處出現凹陷，可以說是「爛路」。苗栗縣政府爭取前瞻計畫補助，加上縣府配合款總經費4520萬，將於近期施工改善。

苗栗縣政府工務處指出，121縣道1.974至7.560公里，與128縣道1.760公里至3.6公里，兩段總長度7426公尺，預計清明節連假過後廠商即可進場施工。

苗128縣道為通霄鎮內湖里、烏眉里通往銅鑼鄉幹道，沿途不少住戶，且有大型車輛行經前往銅鑼工業區，往來車輛許多，不少居民反映沿途道路品質不佳，亟需改善。

至於苗121縣道，則是通霄鎮市區通往梅南、城北、城南、城北、南和等里至鄰近苑裡鎮蕉埔里幹線，除了住戶多，更有不少民宿、農場以及牧場等景點，居民指出，因沿途交通流量大導致道路凹陷，機車騎士騎車行經常會顛簸，影響道路安全。

苗栗縣政府工務處養護科表示，這次道路改善計畫是刨除路面5公分後，重新鋪設，解決道路出現凹陷或是小坑洞，以及之前零星修補的路面補丁等道路高低不同狀況，希望給通霄鎮民安全又平穩的道路。

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