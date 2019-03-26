漁光島藝術節 30日LaLa徐佳瑩開唱啟動

2019-03-26 13:25

〔記者劉婉君／台南報導〕漁光島藝術節將於3月30日至4月21日登場，音樂創作才女LaLa徐佳瑩也將在30日下午現場開唱。

漁光島藝術節預計30日下午4時開幕，為期23天，共有16組國內外藝術家、26件環境藝術裝置，另外還有市集、小旅行、工作坊等。

今年藝術節以「海島新樂園」為主題，帶領民眾一起從昔日「秋茂園」的榮光，看漁光島的現在以及思考未來。

目前月牙灣上的作品都已完成，已有民眾前往拍照，包括具有秋茂園回憶的游文富《奇幻島》、UxU有用主張《祕境》、《虹樹林》、《回憶拼圖》，另外還有彡苗空間實驗的《海風Disco》、梁賴昌《彩色泡泡》等。

活動期間每週六、日及清明節連續假期，每天上午9時40分到下午7時，進行入島管制，除機車及當地居民、公務車之外，其他車輛未經許可一律禁止通行，遊客車輛可以停放在周邊停車場和路邊停車格，再步行或搭乘文化局安排在安億停車場、億載金城站前的免費雙向接駁交通巴士。

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