醫病》懷孕合併卵巢瘤 腹腔鏡微創手術成功搶救母子

2019-03-26 13:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣32歲陳姓孕婦，於懷孕初期產檢時，發現左邊卵巢有8公分的囊腫，裡頭合併有硬塊；經大千綜合醫院婦產科醫師定期追蹤下，於陳婦懷孕14週時，確定胎兒可以承受麻醉風險，為她進行「腹腔鏡卵巢瘤切除手術」，將囊腫切除，經病理確認為良性，且術後陳婦與胎兒狀況良好，家屬都開心不已。

大千婦產科生殖中心主任劉榮啟醫師表示，孕婦懷孕時，若發生婦科疾病，通常都會擔心手術對於胎兒造成的風險，因此通常要進行手術，都會安排在懷孕14週到18週間，評估胎兒發展已能承受麻醉藥性，且不會太大影響手術進行。

劉榮啟說，且藉由腹腔鏡手術傷口小、時間短、復原快、傷害小的優勢，同時於手術前、中、後都使用安胎藥預防， 以確保孕婦及胎兒的狀況。

醫院表示，陳婦經手術，順利將囊腫切除，且經病理冰凍切片確認為良性，陳婦目前懷孕已來到24週，經回診及定期產檢追蹤，母子狀況都良好。

劉啟榮說，目前發生卵巢囊腫的原因不明，若小於5公分可先定期追蹤，大於6公分會有悶痛的情形，建議手術處理，以免囊腫不定期發生扭轉或破裂的危險。他並提醒，當發覺腹部會不定時的疼痛時，一定要就醫檢查，才能盡早治療確保健康。

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