看淡身外物！勤儉老榮民慨捐身家房產700萬

2019-03-26 11:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕88歲單身老榮民劉明芝捐出房產700萬元給新竹榮家及榮民榮眷，自己卻勤儉簡樸，僅靠就養金過活，他說，希望讓更有需要的人獲得照顧，他自己夠用就好。

單身榮民劉明芝，日前賣掉位在台北市青年公園30多年獨居的房子，並將賣屋所得700萬元全數捐出，他說，身外物，應讓更有需要的人用。也因此獲頒象徵榮民最高榮譽的「榮光專業一等獎章」。

新竹榮民之家表示，高齡88歲的劉明芝，湖南長沙人，18歲隨軍來台，民國45年退伍後擔任清潔隊員長達34年。期間，為了有個睡覺的地方，劉明芝縮衣節食，經常是一顆饅頭配一杯白開水就度過一餐，民國71年總算積攢了80萬元，在台北市萬華區買了間20餘坪的小公寓。

去年9月，劉明芝入住新竹榮家這個新的大家庭，將房子賣了，並將房子賣的錢全數捐給榮家及榮民榮眷基金會，作為改善榮家的生活設施，讓住在這裡的其他同袍，能獲得更好的照顧及幫助需要幫助的人。

榮家工作人員曾多次勸說，希望劉伯伯不要捐這麼多錢，可留下一部分供自己生活支出，但他告訴工作人員他年輕的時候過得很苦，當兵的時候常常3天吃不到一口飯，在清潔隊工作的時候，更是經常清水溝清到三更半夜，還曾罹患肺病，差點丟了命，現在每天有口飯吃，不會捱餓，已算得上是苦盡甘來了。

劉伯伯說，錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去，很感謝國家對他的照顧，這是他現在唯一能做的回饋。

雖然對錢財的態度很豁達，但劉明芝依舊儉樸，他曾抱怨榮家沒有補褲子和鞋子的縫補師父，讓他不太方便。平日負責照顧他的榮家工作人員表示，劉伯伯剛入住榮家時，經常向工作人員借針線縫自己的褲子，即使買新褲子給他，但他仍堅持穿舊褲子，現常穿的長褲，也是20多年前清潔隊發的公家褲子。

劉明芝說，這輩子他為自己花費在物質享受上只有兩事情，除買了1間房子，還有一只不錯的手錶，是為了怕上班遲到而買的。

新竹榮家主任陳桂美說，劉伯伯的雙親過世的很早，所以他從未返鄉探過親，甚至沒出過國，70年來從未曾踏離過台灣這片土地，加上終身未娶，沒有子女，基本上沒享受過什麼物質生活和真正的親情，儉樸一生卻將大半生的心血捐出，是慈悲心。新竹榮家會認真讓劉伯伯獲得最好的照顧，成為最溫暖的「家」。

退輔會主委邱國正今天也將象徵榮民最高榮譽的「榮光專業一等獎章」頒予他，肯定其奉獻無私的心。

劉明芝除視力較弱，身體硬朗，走路也很快，平常吃東西很簡單，他說，很感謝大家，這可能是他一輩子說最多話的一天，覺得很開心。

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