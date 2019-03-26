醃脆梅活動暖身 陶博放大版《大漢鍋》等你來拍

2019-03-26 11:05

〔記者邱書昱／新北報導〕巨型梅甕等你來拍照！新北市鶯歌陶瓷博物館以年度設計款梅甕作為範本，打造寬200公分、高100公分的放大版《大漢鍋》，用3D軟體建模，以回收的瓦楞紙經過機器精準切割，提前為醃脆梅活動暖身外，也成為限時打卡熱點。

陶博館表示，舉辦第18年的「醃脆梅活動」即將於3月29日開跑，目前報名超過4300甕，打破歷屆早鳥預購的紀錄，現在仍有場次尚未額滿，活動只到5月5日每週二至週日，每 人每甕原價660元，早鳥價620元。

陶博館介紹，最特別的是特製的「巨型梅甕」在本館大廳曝光，放大版的《大漢

鍋》在挑高的玻璃帷幕中顯得格外醒目，利用3D軟體建模，以回收的瓦楞紙經過機器切割後耗時10天完工，吸引不少觀展的民眾前來合影，變成全台限時打卡熱點。

此外，陶博館推出回饋社會的方案，只要大家報名每滿50甕，就免費提供1甕給社福團體體驗，希望透過新北市政府的拋磚引玉，讓醃脆梅活動傳遞愛心到全台灣。

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