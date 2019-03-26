車禍致頸椎退化影響全身 靠針灸、電療重回正常生活

2019-03-26 11:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕41歲的邱小姐兩年前經歷嚴重車禍，之後出現肩頸部疼痛、肌肉無力、麻木等症狀，最後確診是頸椎退化，壓迫到神經根導致多種神經問題。

邱小姐說，當時車禍因衝擊力很大，造成頸部挫傷，但神經已明顯受損，甚至有時會不明原因的歪頭、發呆，仔細檢查後發現因壓迫到神經根，出現揮鞭式症候群、腕隧道症候群、創傷後症候群，四處求醫仍無法緩解疼痛和不適。

北醫附醫骨科部、傳統醫學科共同會診，利用雙側頸部神經根電刺激治療，並搭配超音波定位和針灸電療，緩解疼痛和手部麻木感；後續繼續做右側頸部神經根阻斷和手腕局部注射，讓邱小姐不會再出現頭往右歪的狀況，神經麻木問題也消失了。

北醫附醫骨科部脊椎骨科醫師吳孟晃指出，外傷、退化性疾病、反覆性使用、先天體質、慢性疾病如洗腎或是長期血糖控制不佳，都可能導致周邊神經病變，出現肌肉無力、麻痺、感覺能力下降或自律神經失調等症狀。

吳孟晃說，周邊神經病變常出現在肩膀、上肢、手腕或是下背部等部位，除了疼痛外，最常見的症狀是感覺與運動功能下降，肩頸、四肢關節與軀幹出現僵直感等，病人常會感覺到痛或麻木，但卻找不出病因，造成生活品質下降。

北醫附醫傳統醫學科醫師唐佑任指出，許多人會認為針灸就是要在穴位下針，但其實針灸還可以有更多運用，以邱小姐的狀況來看，首先確定病人疼痛點後，骨科醫師先以超音波儀器精準定位受損的神經通行路徑，再由傳統醫學科醫師施針，加上直流電電療，可以集中刺激受損神經，減少受損組織沾黏，增進病人肌力並恢復痛溫觸覺，提升神經滋養因子（neurotrophic factor）的恢復，加速周邊神經的修復。

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