蒟蒻、香蕉還是小黃瓜？用「水果」自我檢測性功能

2019-03-26 10:12

〔記者謝介裕／南投報導〕「抬不了頭」是許多男性相當在意的議題，但往往又不好意思就醫，有的遂試圖尋求偏方或食補方式來創造「性福」，衛福部南投醫院提醒男性朋友，千萬要小心藥物裡頭的成分、劑量等問題，以免花大錢當不了「硬漢」，又危害到自己的健康。

根據統計，台灣年過40歲的男性朋友，約有4分之1有性功能障礙，可透過4個等級的「水果比喻法」自我檢測，第1級定義是陰莖有變大，但沒有硬度，像是蒟蒻一樣；第2級為陰莖有硬度，但無法完成行房，像是去皮的香蕉一樣；第3級是陰莖硬度可勉強行房，但未完全堅挺，像是帶皮的香蕉；第4級則是陰莖完全堅挺，像小黃瓜一樣，便可望達到滿意的性生活。

南投醫院泌尿科醫師李昇平指出，造成性功能障礙的原因，大致上可分生理及心理兩大方面，但也可能是高血壓、高血脂、糖尿病或是賀爾蒙等多種問題導致，因此當病人有該症狀時，醫師會先找出病因，調整源頭進而改善勃起障礙。

坊間傳言牡蠣、牛鞭可以重振雄威，也有人說多吃藍莓、蘋果等水果可以幫助勃起，可信度如何？南投醫院營養師蔡秀雯則表示，依醫學研究，特定食物及蔬果的攝取，雖可降低勃起功能障礙發病機率，但在營養素上，發現缺乏維生素B12與攝取更多加工肉類和精製穀物的男性朋友，比較容易患勃起功能障礙，建議在維持均衡飲食下，可多攝取一些含豐富抗氧化營養素的食物，可以讓人有比較「性福」的感覺。

不過，南投醫院醫師說，食物的攝取終究只是輔助，一旦民眾有勃起障礙困擾時，除了要找專業醫師診治以外，也應維持良好睡眠品質、均衡飲食營養、情緒保持平穩及規律運動，才是保健的不二法門。

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